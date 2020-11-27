В Крыму за сутки от COVID-19 скончались 7 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26 ноября в республике зарегистрированы 218 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай – завозной из-за рубежа.

У 19 человек болезнь протекает бессимптомно.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 14 тысяч 686 инфицированных, от коронавируса скончался 271 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.11.20

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