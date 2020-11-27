На Украине зафиксирован новый антирекорд по COVID-19, возможен полный локдаун

На Украине зафиксирован новый антирекорд по выявляемости COVID-19. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 16 тысяч 218 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее высокая заболеваемость отмечается в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Одесской областях.

Среди выявленных за последние сутки инфицированных 666 детей и 655 медработников.

Скончались 192 зараженных.

Всего с начала пандемии на Украине выявлено 693 тысячи 407 случаев заболевания, умерли 11 тысяч 909 человек.

В ближайшее время в стране могут объявить полный локдаун. Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на тотальном карантине, включая запрет на работу междугороднего транспорта, минимум на месяц. Министр культуры Александр Ткаченко предлагает ограничиться новогодними праздниками.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.11.20

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