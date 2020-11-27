Москва требует снять острый дефицит воды в Крыму к началу 2021 года

Заместитель главы министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров инспектирует Крым. Главная цель – проверить ход работ по обеспечению бесперебойного водоснабжения полуострова. В первую очередь, будут проанализированы процессы по бурению дополнительных скважин в РК и Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День», на данный момент различные графики ограниченного водоснабжения введены в 50 населенных пунктах Крыма: Симферополе и 19 поселениях Симферопольского района, Евпатории, Алуште и 11 поселках, относящихся к муниципалитету, в 6 поселениях Белогорского района, по 1 в Ленинском районе и Судаке, в 4 поселениях, относящихся к Феодосии, и в 5 населенных пунктах Бахчисарайского района. С сегодняшнего дня воду на ночь будут отключать в Ялте.

В Севастополе действует режим повышенной готовности.

Власти Крыма обещали, что к весне 201 года острый дефицит воды будет снят, а вернуться к к нормальному водоснабжению можно будет к концу 2021 года.

Федеральный центр требует ускорить процесс;

«Важно перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы максимально сбалансированно пройти засушливый период до восстановления запасов воды на полуострове, и в этом вопросе реализация первоочередных мер в кратчайшие сроки очень важна. К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой», – заявил Назаров.

В Минэкономразвития России напомнили, что Севастополь и Крым уже получили из федерального бюджета средства, выделенные для решения этой задачи: 227,7 млн рублей и 643,5 млн рублей соответственно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.11.20

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