В Крыму за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

У 19 человек заболевание протекает бессимптомно.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 14 тысяч 915 инфицированных, 271 от ковида умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.11.20

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