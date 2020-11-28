Зеленский попал под влияние русского информационного поля – экс-премьер-министр Украины

Образ мышления и стиль управления страной президента Владимира Зеленского формируются под влиянием российской олигархической идеологической модели, навязываемой через интернет, в частности, через «русские Telegram-каналы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил назначенный Зеленским и проработавший полгода премьер-министром Украины Алексей Гончарук.

«Вокруг президента создали информационное поле, которое подталкивает его к разного рода странным шагам... Олигархические СМИ, русские, – через Telegram-каналы и разных агентов влияния и полезных идиотов», – сказал экс-премьер, много лет работавший в западных организациях и компаниях.

«Я думаю, что президент Зеленский понимает русских лучше, чем представителей западной культуры. Это видно. Это не столько про язык, сколько про личный опыт. Это не значит, что он предатель и любит Россию больше, чем Украину, но это значит, что русская модель ведения дел ему безусловно понятнее и ближе» – приводит слова Гончарука «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.20

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