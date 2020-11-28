Критика Зеленского инспирирована извне – посольство США

Акция против прямого американского влияния на президента Украины, проведённая под посольством США активистами «Оппозиционной платформы -За жизнь» (ОПЗЖ), инспирирована внешними силами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким официальным заявлением на украинском телевидениии выступило посольство США в Киеве.

Американские дипломаты утверждают, что украинские оппозиционеры «перевернули всё с ног на голову», потому что сами являются «агенами влияния извне», а Вашингтон работает на Украине «честно и прозрачно».

«Кто внутри Украины спонсирует постоянный поток судебных исков и распространение дезинформации, направленной на дискредитацию демократически избранного правительства Украины и его реформ, которые так не легко дались? Ответ: явно те силы, которые внутри Украины и за ее пределами хотят добиться прекращения евроатлантической интеграции Украины и обогатиться за счет украинского народа», – говорится в заявлении американского посольства.

Между тем, украинские журналисты напомнили, что самой беспощадной критике Зеленского подвергает партия экс-президента Украины Петра Порошенко, которого американские дипломаты почему-то не называют агентом внешнего влияния.

Симферополь, Валентин Карамазов

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