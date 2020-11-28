Украинские неонацисты устроили антироссийский шабаш у посольства РФ в Киеве

Экстремисты из украинской праворадикальной группировки «Нацкорпус» (запрещена в РФ) расставили железные кресты на бетонных основаниях и подожгли фаеры у ограды российского посольства в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою акцию они приурочили к украинскому пропагандистскому «дню памяти жертв голодомора».

Неонацисты обмотали забор российского диппредставительства чёрной материей, на которой написали «Убивают сейчас. Помним, кто наш враг».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.20

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