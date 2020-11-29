Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 15 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 230 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 191 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
У 19 человек болезнь протекает бессимптомно.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 15 тысяч 145 инфицированных, 283 от коронавируса умерли, из них шестеро – за последние сутки.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 28.11.20
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