В Крыму за сутки от коронавируса умерли 3 человека

В Крыму выявлено 227 новых случаев коронавирусной инфекции. 3 человека от ковида скончались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 случая – завозные из-за рубежа.

У 17 человек заболевание протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК 15 тысяч 372 инфицированных, по данным на 29 ноября 286 человека от коронавируса умерли. Среди жертв ковида главврач ГБУЗ «Керченская городская больница №3» Людмила Чернявская и ее сын.

Симферополь, Лиана Макоба

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