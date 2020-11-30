В Евпатории возбуждено еще одно уголовное дело, возбужденное по факту получения взятки первым вице-мэром

Индивидуальный предприниматель подозревается в посредничестве во взяточничестве в рамках уголовного дела бывшего замглавы администрации Евпатории.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе ушел в отставку первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк, после чего его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

По данным следственных органов, преступление было совершено весной 2018 года: за за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, а также передачу этого участка в аренду без торгов Вавренюк, якобы, получил объекта капитального строительства.

В связи с этой историей возбуждено еще одного уголовное дело – в отношении индивидуального предпринимателя из Евпатории, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ).

«Следственным отделом по городу Евпатория установлено, что мужчина весной 2018 года получил во владение в виде взятки объект капитального строительства по улице имени 9 Мая и далее способствовал достижению соглашения между первым заместителем главы администрации Евпатории, которому предназначалась недвижимость, и взяткодателем», – сообщили в ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю.

Посредник, как и бывший чиновники, находится под стражей.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 30.11.20

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