Дефицит бюджета Крыма в 2021 году составит 9%

Дефицит бюджета Республики Крым в 2021 году составит 9% от суммы прогнозируемых доходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет министров Крыма утвердил проект бюджета на 2021 год и на прогнозный период 2022-2023 годов. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Совмина.

Объем доходов прогнозируется в размере 150,8 млрд рублей, в том числе собственные доходы составят 48,4 млрд (или 32%), трансферты из федерального бюджета составят 102,4 млрд рублей (68% от общего объема доходов). Общая сумма доходов составит лишь 83% к показателю прошлого года.

Сумма планируемых расходов – 152,2 млрд рублей, что на 28,3% меньше , чем в текущем году. Глава РК Сергей Аксенов объяснил это сокращение завершением часто проектов в рамках федеральной целевой программы.

Дефицит бюджета составит 1,4 млрд рублей. Напомним, в 2019 году этот показатель составлял 275,3 млн рублей, а на 2020 год в РК приняли бездефицитный бюджет.

Ликвидировать дефицит бюджета в 2021 году предполагается за счет приватизации имущества республики. Правда, в республике иронизируют, что приватизировать в Крыму уже нечего.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.11.20

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