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Понедельник, 30 ноября 2020, 14:54 мск

Новости Крым

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В Севастополе за неделю выявлено более 420 инфицированных коронавирусом

В Севастополе за минувшую неделю подтвержден 421 случай коронавирусной инфекции.

Суточная ваявляемость растет: если в пятницу, 27 ноября, было зафиксировано новых случаев, в субботу, 28 ноября, – 62, в воскресенье, 29 ноября, – 65.

За неделю от ковида умерли 18 севастопольцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в городе выявлено 4 тысячи 346 инфицированных, жертвами коронавируса стали 120 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

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