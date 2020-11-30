В Севастополе запретили собираться людям, объединенным единой целью или поводом

Режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса в Севастополе продлен до 15 января 2021 года. Соответствующий документ подписал губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со 2 декабря в режим самоизоляции по месту проживания или пребывания отправляются граждане старше 65 лет, а также лица «с высоким риском тяжёлого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания».

С 20 декабря запрещено проводить новогодние культурно-массовые мероприятия, включая новогодние елки, на территориях общественных городских площадей, домов культуры, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования (за исключением организации новогодних мероприятий в учебных классах и внутри групп дошкольных образовательных организаций, но без участия родителей и иных родственников детей).

Кроме того, запрещено оказывать услуги организациям общественного питания, кейтеринга, культурно-развлекательного и другого профиля по проведению любых мероприятий «объединяющих людей единой целью, поводом». В указе уточняется, что это банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др. (под этим «др» можно понимать все, что угодно).

Севастополь, Лиана Макоба

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