Верховная рада намерена присвоить звание героя Украины очередному эсэсовцу

Депутаты Верховной рады Украины направили президенту Владимиру Зеленскому запрос о присвоении звания героя бывшему участнику гитлеровской дивизии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Михаиле Мулыке, скончавшемся в конце января. Он в 1943 году вступил в ряды дивизии «Галичина». В официальной биографии об этом периоде упоминают весьма скупо: « Служил радистом, участник битвы под Бродами».

А о самой дивизии украинские националисты предпочитают рассказывать как о соединении, «боровшемся за независимость Украины и против советской оккупации».

На самом деле с 1943 года подразделения дивизии стали принимать участие в боевых действиях против партизан во Франции, Польше, Югославии и своих же соотечественниках на Западной Украине. С осени 1943 по весну 1944 года части дивизии осуществляли карательные операции на юго-востоке Польши (где только в одном селе – Гута Пеняцка сожгли 172 дома и зверски убили более 500 человек, включая женщин и детей).

После разгрома в 1944 под Бродами дивизия была переформирована и принимала участие в подавлении словацкого антинацистского восстания и в боях с югославскими партизанами. Какое отношение все это имело к независимости Украины экс-эсэсовцы не объясняли, ограничиваясь националистическими заявлениями.

Несмотря на то, что войска CC, в состав которой входила дивизия, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией, на Украине участников «Галичины» почитают как героев.

Правда, власти страны так не реабилитировали Мулыка, но это не смутило ни ивано-франковскую депутатку от партии «Свобода» Оксану Савчук, выступившей с инициативой присвоения бывшему эсэсовцу звания героя Украины, ни 267 депутатов Верховной рады, поддержавшей ее предложение. Еще 76 человек воздержались.

Президент обязан принять решение в течение 15 дней.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.02.21

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