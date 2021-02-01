Экс-замначальника полиции Саки признан виновным в получении взяток

Бывший заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский» признан виновным в получении взяток, мошенничестве и превышение полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, в мае 2019 года полицейский получил информацию о том, что местный житель торгует в городе наркотиками. Через посредника он сообщил дилеру, что за 250 тысяч рублей готов не замечать преступной деятельности. Через некоторое время наркоторговец заплатил ему 150 тыс рублей.

Кроме того, полицейский мошенническим путем через посредника получил 30 тыс рублей от молодого человека, не желавшего идти в армию. Для «отработки» полученных денег экс-начальник создал условия для привлечения взяткодателя к уголовной ответственности за кражу, которую тот не совершал, – это должно было освободить парня от призыва.

Полицейского задержали 24 мая 2019 года сотрудники ФСБ.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение 5 лет после выхода из колонии.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 01.02.21

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