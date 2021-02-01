В Крыму с помощью масок защищают валидаторы от людей (ФОТО)

Водители крымских автобусов придумывают новые способы избежать точного подсчета пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на волне борьбы с коронавирусом более 1 тысячи 800 единиц общественного транспорта в РК оснастили валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.

Это удобно как для органов власти, которые таким образом собираются посчитать реальный пассажиропоток и проверить заявки перевозчиков на компенсацию за обслуживание льготников, так и для пассажиров, избавленных от ненужных контактов с потенциально инфицированными предметами и необходимости носить наличные деньги. К тому же проезд по карте дешевле: где-то 15 рублей, а в таких городах как Симферополь и Ялта – 17 рублей. При оплате наличными стоимость одной поездки составляет 22 рубля.

Недовольны только водители, так как валидаторы лишают их неучтенной прибыли. Но есть нюансы. Например, если валидатор не работает, водитель может принимать наличку, но по минимальному тарифу (в данном случае – 17 рублей). Водителю это выгодно, так как в этом случае он просто сдает обговоренную с работодателем сумму, а остальное оставляет себе.

Для того, чтобы вывести из строя считывающее устройство, идут на различные уловки. Например, обматывают приборы медицинскими масками.

Фото группы «Подслушано Симферополь» (ВКонтакте)

«Симферополь. №25 маршрутка. Максимальная защита валидаторов от людей», – комментируют крымчане.



В одном из автобусных маршрутов крымской столицы валидаторы «одели» в медицинские маски и обмотали скотчем. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

Симферополь, Олег Яковенко

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