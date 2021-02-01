Летальность коронавируса в Севастополе достигла 4 процентов

В Севастополе в последний день января зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19. 15 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 64 лет до 91 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отличие от соседней Республики Крым, где показатели заболеваемости в январе резко пошли на спад, Севастополь позитивной динамикой похвастаться не может. В течение первого месяца текущего года инфекция выявлена у 2 тысяч 952 горожан, что на 20% больше, чем в декабре. Жертвами ковида стали 156 человек, это на треть больше декабрьских показателей.

Всего с начала эпидемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9 тысяч 805 человек, . 396 умерли. Летальность на сегодняшний день составляет 4%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 01.02.21

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