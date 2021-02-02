Полупрозрачный мусор: Росприроднадзор выдал взаимоисключающие заключения по Балаклавской бухте

На дне Балаклавской бухты подразделение Росприроднадзора нашло опасный строительный мусор, но замначальника ведомства это отрицает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изрезанность береговой линии, многочисленные бухты стали причиной того, что Севастополь в XVIII столетии выбрали базой российского Черноморского флота. Балаклавская бухта – жемчужина в этом природном ожерелье, оцененная еще древними греками.

Бухта скрыта горами, незаметна со стороны моря, защищена от сильных штормов.

В советское время Балаклава была закрытым городом, местом, куда – даже севастопольцам – можно было попасть только по специальным пропускам: их предъявляли при посадке городской в автобус на Центральном рынке Севастополя.

Когда из Балаклавы ушли военные, началась борьба за прибрежную территорию – нашлось много желающих организовать в тихой бухте яхтенную марину.

До недавнего времени на берегу Балаклавской бухты сохранялось неказистое здание – стальной каркас, обитый шифером. Это была принадлежащая ракетчикам контрольно-испытательная станция (КИС).

Когда возник федеральный проект яхтенной марины международного уровня, оказалось, что здание КИС уже никому не нужно, и новые хозяева отрезка набережной его быстро уничтожили. По словам очевидцев, шифер ломали и просто сбрасывали в воду, металлу нашлось лучшее применение.

Сотрудники Военно-исторического музея фортификационных сооружений, поддержанные общественниками, возмутились, стали писать запросы и жалобы о факте загрязнения бухты. И получили два взаимоисключающих ответа.

30 декабра 2020 года Росприроднадзор сообщил, что в ноябре 2020 года «проведено рейдовое мероприятие, по результатам которого в водном объекте факт наличия строительных отходов в районе расположения организации не подтвердился». Документ подписан заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамилем Низамовым.

26 января 2021 года в адрес того же замруководителя Военно-исторического музея Валерия Иванова поступило другое письмо. В нем сообщается, что именно 30 декабря 2020 Черноморо-Азовское управление Роспироднадзора совместно с ГУ МЧС провело «водолазное обследование дна акватории Черного моря, в вышеуказанном районе, ваша информация подтвердилась». Этот ответ подписан Евгением Золотухиным, начальником Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Информация о загрязнении Балаклавской бухты размещена в разделе новостей и на сайте Росприроднадзора. «Факты нахождения строительных отходов на дне акватории Черного моря подтвердились. Поднятые фрагменты отходов будут использованы для определения их морфологического состава и класса опасности. Управлением Росприроднадзора направлены соответствующие запросы для установления лиц, допустивших нарушения природоохранного законодательства РФ», – сказано там.

Пояснений, чем вызваны исключающие друг друга ответы, добиться не удалось. Музейщики написали прокурору.

Кто именно резал ангар КИС и бросал обломки шиферных стен в воду, точно не известно, но конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание яхтенной марины, г. Севастополь» с предложением цены 339 млн 347тыс рублей в 2018 году выиграло московское АО «Строймонтаж». В качестве источника финансирования указан бюджет города Севастополя, 100 млн рублей подрядчику уже выплачено.

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Симферополь, Ольга Картошина

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