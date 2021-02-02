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Вторник, 2 февраля 2021, 11:24 мск

Новости Крым

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В Крыму от коронавируса скончались сразу 9 человек

1 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 101 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки скончались 9 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 32 тысячи 681 заболевший. Жертвами ковида стали 776 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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