В Севастополе ликвидировали нарколабораторию

В Севастополе «накрыли» нарколабораторию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму, подельники арендовали частный дом, в котором наладили «производство». Во время обысков там обнаружили предметы с остатками наркотических средств, оборудование, предназначенное для сортировки веществ, а также электронные гаджеты, с помощью которых он осуществлялась координация деятельности преступников.

Несколько человек задержали при попытке сбытть амфетамин и сильнодействующее вещество «Прегабалин».

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере).

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 02.02.21

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