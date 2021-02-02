В Крыму разрабатывают инновационные экологичные стройматериалы

Крымские ученые работают над созданием инновационных строительных материалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ имени Вернадского, основная цель проекта заключается в разработке новых строительных композитов на основе доломитового вяжущего карбонатного типа твердения. Процесс твердения осуществляется за счет поглощения углекислого газа и преобразования его в нерастворимые соединения.

Кроме того, в исходную сырьевую смесь вводят также наночастицы оксидов титана и вольфрама, способные поглощать фотоны солнечного света. В результате получается прочный каменный материал.

Поскольку в процессе происходит разложение широкого спектра вредных веществ, изделия такого типа способны удалять загрязнители с поверхности, что повышает долговечность материала.

В ближайшее время ученые проведут исследования структуры композитов методом рентгеновской компьютерной томографии, в результате будут получены данные для разработки промышленной модели создания уникальных строительных материалов.

«Рассматриваемая технология является инновационной не только в России, но и в мире, так как на сегодняшний день еще нет примеров полномасштабного производства таких композитов. Аналогичные нашему исследования активно ведутся в Англии, США и Канаде, – рассказал доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры КФУ Александр Бахтин. – Технологии, при которых углекислый газ поглощается, а не поступает в окружающую среду, сегодня являются наиболее актуальными. Продукт, получаемый в их результате, имеет высокую добавленную стоимость и является шагом к «зеленой» экономике».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.02.21

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