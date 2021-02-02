Гидрологи рассказали, насколько пополнились водохранилища Крыма в январе

Запас воды в основных крымских водохранилищах, несмотря на обильные осадки января, вырос незначительно.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в январе в бассейнах рек ЮБК выпало 73,5-118, 5 мм осадков или 131% – 141% от месячной нормы, в бассейнах основных рек северного предгорья – 39-58,1 мм, что составило месячную норму.

В районе метеостанции на Ай-Петри объем осадков составил 236 мм (152% нормы), а в районе Ангарского перевала – 81,3 мм осадков (84% нормы).

В результате снегопадов 16-18 января на перевале средняя высота снега составила 16 см (89% нормы), запас воды в снеге – 22 мм (51% нормы), на Ай-Петри это показатели ранлясь соответственно 24 см (89% нормы) и 34 мм (40% нормы). 31 января на Ангарском перевале снег сошел, а на Ай-Петри выпал новый (в результате, средняя высота снега составила 37 см (81 % нормы), а запас воды в снеге 96 мм (95 % нормы).

Синоптики отмечают, что в последних числах декабря возобновился сток в середине января возобновился сток в верховье реки Черной, пересохшей еще в начале августа, а в середине января появился сток на реке Альма, где пересыхание русла наблюдалось 163 дня.

В связи с резким потеплением, начавшимся с 22 января, произошло интенсивное таяние снега, вызвавшего улучшение гидрологической обстановки в бассейнах рек Бельбек, Черная и Биюк-Карасу. Уровни воды в этих реках повышались на 17-26 см, а максимальные расходы воды достигали 2,30 – 6,42 кубометров в секунду.

В результате выпадения умеренного дождя и таяния остатков снега на плато Ай-Петри, к утру 26 января наблюдалось повышение уровней воды в бассейнах рек Черная и Бельбек на 7-41 см, а максимальные расходы воды в этих реках достигали 5,14-10,5 кубометров в секунду.

В бассейнах рек Альма, Кача, Салгир улучшения гидрологической обстановки не наблюдалось. Суточные изменения уровней воды в этих реках были в пределах 1-4 см. В бассейнах селевых рек Ай-Серез у села Междуречье и Отуз у пгт Щебетовка 30 января наблюдается кратковременное незначительное возобновление стока, но большинство селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии остаются пересохшими.

Средние за месяц расходы воды на реках Бельбек и Черная составили 0,97-1,61 кубов в секунду, на малых реках юго-восточного предгорья – 0,012-0,015 кубов, на остальных реках – 0,11- 0,25 кубов. В целом, расходы воды на реках ЮБК, Бельбеке, Черной, Биюк-Карасу, Малом Салгире отмечались в пределах 38% – 59% нормы, а на остальных реках в пределах 2% – 11% нормы.

Приток воды в водохранилища составил: Белогорское – 3,044 млн кубометров, Симферопольское – 0,494 млн, Счастливое – 1,095 млн, Партизанское – 0,496 млн, Чернореченское – 4,299 млн.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн кубометров, что на 4,744 млн больше, чем месяц назад, и на 48,875 млн меньше, чем год назад.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.02.21

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