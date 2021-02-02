Крымчанка отбилась от насильника маникюрными ножницами

В Крыму завершили следствие по уголовному делу в отношении жителя Бахчисарайского района, пытавшегося изнасиловать женщину и девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК, вечером 31 июля 2020 года нетрезвый крымчанин недалеко от леса на улице Объездной увидел 13-летнюю школьницу, ударил ее камнем по голове, начал душить, избивать и попытался изнасиловать. Девочка смогла отбиться и закричала. Тогда насильник вырвал у нее сумку и убежал.

Однако полиция смогла установить его личность, преступника задержали.

Во время следствия выяснилось, что за месяц до нападения на девочку он пытался изнасиловать женщину: тоже ударил ее камнем по голове, повалил на землю и попытался изнасиловать. Однако крымчанка сумела выхватить из сумочки маникюрные ножницы и ими отбиться от нападавшего.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.02.21

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