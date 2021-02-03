Крымчане начали массово нарушать масочный режим – коронавирус сразу перешел в наступление

Крымчане начали массово нарушать масочный режим, в результате в республике отмечается рост заболеваемости ОРВИ и в некоторых возрастных группах – COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 2 февраля в РК зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За неделю (с 27 января по 3 февраля) диагноз «COVID-19» получили 1 тысяча 185 человек. Это на 25% меньше, чем за предыдущую семидневку. Однако, по словам руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, расслабляться рано, так как ситуация нестабильна. Она напомнила, что аналогичная ситуация отмечалась в ноябре – 3 недели показатели шли на убыль, а потом начался резкий рост.

Вместе с тем, отмечает Пеньковская, 20% крымчан перестали соблюдать масочный режим, что сразу же отразилось на эпидемической обстановке. Так, эпидпорог по ОРВИ сегодня превышен на 10% – это самый высокий показатель за последние 4 недели. Наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в возрастных группах 7 -17 лет и 30 – 49 лет.

Еще один «симптом», указывающий на то, что ковид не отступает – стабильная смертность: за прошедшую неделю от инфекции умерли 56 человек, что соответствует уровню предыдущей семидневки.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 32 тысячи 832 зараженных, жертвами коронавируса стали 783 человека, 7 из них умерли за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.02.21

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