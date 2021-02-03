Около 2 тысяч крымчан остались без жизненно важных препаратов

В Крыму не могут справиться с дефицитом жизненно важных препаратов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на невозможность приобрести лекарства по федеральным и региональным льготам крымчане начали жаловаться еще прошлой осенью. Так, в октябре только по республиканской программе лекарственного обеспечения было не закрыто около 6,5 тысяч рецептов. Благодаря экстренным мерам количество отсроченных рецептов удалось сократить в 2,5 раза, тем не менее, проблема осталась.

На сегодняшний день не отварено 1 тысяча 836 льготных рецептов, выписанных ранее. Это означает, что крымчанам приходится покупать необходимые препараты самостоятельно. А если учесть, что далеко не все лекарства есть в аптеках, пациенты оказываются в безвыходном положении и вынуждены либо приобретать медикаменты на черном рынке, либо подвергать свою жизнь серьезной угрозе.

По-прежнему не решена проблема с дексаметазоном – глава РК Сергей Аксенов каждую неделю сообщает, что дефицит сложился на федеральном уровне, и никаких перспектив не озвучивает. Жалуются крымчане на невозможность приобрести инсулин и препараты для онкобольных.

Кроме того, отмечается в республике и дефицит антиковидной вакцины: в некоторых поликлиниках запись на иммунизацию ведется на май. Сегодня прививку поставили только 10 тысяч крымчан, этого край не недостаточно, чтобы сформировать в республике коллективный иммунитет к инфекции.

Симферополь, Лиана Макоба

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