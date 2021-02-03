В Крыму собираются ввести особый правовой режим – для защиты от санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока солидные суммы в развитие РК и Севастополя вкладывает лишь федеральный бюджет. На полуострове практически нет крупных инвесторов – бизнесмены отказываются работать в регионе, опасаясь попасть под санкции США и Евросоюза.

Поэтому Минэкономразвития РФ разработало законопроект, подразумевающий создание на полуострове особых административных районов (ОАР), в которых инвесторам будет гарантирована полная конфиденциальность.

Особые административные районы будут созданы «с учетом геополитического положения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в целях ускорения их социально-экономического развития и формирования инвестиционно-привлекательной среды посредством реализации системно значимых инвестиционных проектов», – цитирует законопроект РБК.



ОАР будут действовать на всей территории полуострова параллельно со свободной экономической зоной, созданной в 2014 году.

Работать в ОАР смогут российские компании, зарегистрированные в любом регионе страны, но действовать они должны только в Крыму и не имеют права создавать филиалы, подразделения и представительства за пределами полуострова.

Резиденты ОАР должны будут заключить с властями Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности и предоставить инвестиционную декларацию, включая технико-экономическое обоснование инвестпроекта, количество планируемых рабочих мест и размер средней зарплаты работников, общий объем капвложений и ежегодный график их осуществления в первые три года.



Минимальная сумма капиталовложений определена в 150 млн рублей. При этом ивестпроекты должны быть направлены на развитие действующих и создание новых производств, транспортной и иной инфраструктуры, развитие туристской и санаторно-курортной сферы.

Правительство РФ оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования к участнику ОАР, в том числе к наличию финансовых и материальных ресурсов для реализации инвестпроекта, а также «опыта работы» и деловой репутации.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.02.21

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