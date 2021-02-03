В правительстве Севастополя озвучено новое назначение

В правительстве Севастополя озвучены новые назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителем городского управления информационной политики назначена Ирина Юхина. В сфере массовых коммуникаций с 2006 года. До 2015 года работала в Приднестровье – руководила пресс-службой парламента ПМР, государственной телерадиокомпанией, занималась созданием государственного медийного холдинга.

Последние 6 лет занималась информационным направлением избирательных кампаний в России. В Севастополе живет с 2016 года.

Севастополь, Елена Хорошун

Севастополь. Другие новости 03.02.21

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