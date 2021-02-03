Украина начала вводить санкции против европейских авиакомпаний за полеты в Россию

Украина начала вводить санкции против европейских авиакомпаний за полеты в Россию вообще и в Крым в частности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатором ограничений выступила Служба безопасности Украины, обвинившая в нарушении законодательства молдавскую компанию JET4U SRL и португальскую JET4U LDA.

«На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаний такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», – сообщили в ведомстве.

В СБУ требуют, чтобы санкции действовали до возвращения Крыма в состав Украины или «до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.02.21

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