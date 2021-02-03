Украина требует отдать ей Черноморский флот России

Черноморский флот должны отдать Украине. Об этом заявил вице-премьер правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интервью украинским СМИ чиновник заявил, что конституция страны запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы. Однако для Черноморского флота России было сделано исключение. Но в 2019 году эти положения из документа исключили.

«Значит, Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины», – заявил Резников. Правда, уточнил, что Украине придется сначала вернуть Крым.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.02.21

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