В Крыму за сутки от ковида умерли 8 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 83 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За сутки от инфекции скончались 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 32 тысячи 980 зараженных, от ковида умер 791 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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