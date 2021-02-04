В Крыму нашли неизвестный сорт дерева с уникальной окраской листьев

Ученый Крымского федерального университета обнаружил неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев. Предполагается, что к этому привела генетическая мутация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ, высота дерева составляет четыре метра, оно было найдено в Джанкойском районе.

«В июне 2020 года во время экспедиции в районе Джанкоя я обнаружил дерево с необычной окраской листьев. К появлению уникального узора привела генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки, – сообщил профессор, заведующий кафедрой биологической химии Медицинской академии Крымского федерального университета Константин Ефетов. – Найденный экземпляр – новый сорт Айланта высочайшего. Мы его будем описывать вместе с профессором Агротехнологической академии КФУ Андреем Васильевичем Еной».

С целью сохранения уникального дерева 3 февраля 2021 года его пересадили на территорию Медицинской академии, где учёные будут следить за развитием растения и попробуют его размножить для дальнейшего использования в декоративных целях.

«Родина Айланта высочайшего – Китай. В XVIII веке он был завезен в Европу, а в XIX – появился в Крыму. Растение используется с целью озеленения, так как нетребовательно к почве и засухоустойчиво. Сортов айланта известно очень мало, и мы нашли новый, совершенно неизвестный науке, сорт. Нам предстоит большая научная работа по его описанию и размножению. Над названием сорта мы ещё думаем», – отметил Ефетов.

Ученый добавил, что увидеть необычную окраску дерева можно будет в мае, когда появятся листья.

Напомним, что в 2017 году профессор Константин Ефетов нашёе новый сорт дерева Айлант высочайший в Симферополе. Найденный ранее экземпляр представляет собой молодое, высотой не более метра, дерево, окраска листьев которого переходит от зеленого до кремово-белого цвета. Данному сорту ученые в 2019 году присвоили название Альбина (от латинского слова «albus», что означает «белый»).

Симферополь, Лиана Макоба

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