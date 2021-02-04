Тепло и снег: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, ​4 февраля 2021 года на территории Республики Крым ожидается местами слабый дождь, в горных районах мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман, порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, на полуострове ожидается похолодание. Если сегодня в большинстве регионов Крыма воздух прогреется до +12 – +14 градусов Цельсия, то еж 5 февраля днем будет не выше +7.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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