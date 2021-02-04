Граждан Украины начали штрафовать за посещение Крыма

Граждан Украины начали штрафовать за «незаконное посещение Крыма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в пункте пропуска «Каланчак» (со стороны России – «Армянск») к административной ответственности буди привлечены 6 человек, въехавших на полуостров через Крымский мост.

Сотрудники херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы заявили, что таким образом было нарушено законодательство Украины, и выписали соотечественникам штрафы на общую сумму в 10 тысяч гривен (более 27 тысяч рублей).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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