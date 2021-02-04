«Тюрьма – тоже причина»: главам крымских муниципалитетов подсказали, как можно уклониться от исполнения нацпроекта

В Крыму из года в год повторяется одна и та же ситуация: сначала затягивается процесс заключения контрактов, потом срываются сроки их выполнения, в результате федеральная и республиканская программы по итогам года выполняются не полностью. Похоже, что 2021 год исключением не станет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор ни один муниципалитет не начал заключать контракты в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Более того, большинство проектов еще даже не разработано.

В целом, в рамках нацпроекта в текущем году должно быть благоустроено 19 территорий в 7 регионах РК. На эти цели из федерального бюджета выделяется 531 млн рублей. В рамках программы должно быть сделано 19 объектов в 7 регионах.

Только 4 региона начали разрабатывать проекты в марте прошлого года, остальные спохватились в октябре – декабре. Все главы муниципалитетов заявляют, что работу по проектированию полностью завершат к 15 марта.

«Сомневаюсь, – прокомментировал ситуацию глава министерства ЖКХ Сергей Донец. – На данный момент 90% проектов даже не зашли в экспертизу. Поэтому говорить, что 15 марта они выйдут из нее – это очень большие риски».

Главам муниципалитетов поручено отдать проекты на экспертизу не позднее 15 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов еще раз напомнил, что все работы в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» должны быть закончены к 1 июля.

«Никакие жалобы и отговорки не принимаются. Только уважительные причины: не дай бог, что-то со здоровьем… Тюрьма – тоже уважительная причина», – заявил он.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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