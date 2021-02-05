В Крыму назначили нового министра по чрезвычайным ситуациям

В Крыму назначили нового министра по чрезвычайным ситуациям – соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министром стал Сергей Садаклиев, ранее занимавший пост первого заместителя начальника главного управления МЧС РФ по РК (МЧС РК и ГУ МЧС РФ по РК – разные структуры).

Напомним, прежний руководитель министерства Сергей Шахов в начале января скончался от коронавируса.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.02.21

Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией. / Генерал СБУ: Верховная рада кишит агентами ФСБ. / Китай вводит масштабные санкции против Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»