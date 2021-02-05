Число инфицированных в Крыму превысило 33 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 102 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. 8 человек скончались.

В целом с начала эпидемии в РК зафиксировано 33 тысячи 132 зараженных. Жертвами вируса стали 799 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.02.21

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