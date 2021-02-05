В Ялте вынесли приговор чиновнику, мухлевавшему с землей

В Ялте вынесли приговор чиновнику, проворачивающему махинации с землей.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, бывший сотрудник ялтинского отдела одного из государственных учреждений сообщил предпринимателю, что занимается переоформлением недвижимости и может помочь с регистрацией и оформлением земельных участков. Бизнесмен хотел переоформить три земельных участков в курортном поселке Гаспра в собственность своей компании. Чиновник заверил делового партнера, что проблем не будет.

За свои услуги он получил от предпринимателя 97,5 тысяч долларов (примерно 6 млн рублей), после чего перестал выходить на связь. Обманутый обратился в полицию.

Ялтинский городской суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 05.02.21

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