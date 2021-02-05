В 2021 году сельхозугодиям Крыма угрожает не только засуха

В 2021 году сельхозугодиям Крыма угрожает не только засуха, но и полчища грызунов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГБУ «Россельхозцентр», популяция грызунов резко увеличилась.

Так, в январе опасные животные обнаружены на территории 60% обследованных сельхозпосевов. «Результаты мониторинга свидетельствуют о повсеместном распространении мышевидных грызунов, а также увеличении численности вредителей, что соответствует прогнозу развития и многолетнему жизненному циклу, при котором на 2020 и 2021 годы приходится пик», – рассказали в ведомстве.

Чаще всего в Крыму встречаются степная, домовая и курганчиковая мыши, а также полевки – обыкновенные и общественные. Все они питаются зерном. Полевка обыкновенная кроме того заселяет пастбища и сады. Поэтому аграриям рекомендовано наблюдать за посевами и при выявлении более 50 жилых нор на 1 гектар незамедлительно проводить обработку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.02.21

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