В Крыму возбуждено дело по факту разборок со стрельбой, устроенной чиновником в поликлинике

В Феодосии возбуждено уголовное дело по факту разборок со стрельбой в поликлинике.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 2 февраля в ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр». Двое мужчин поспорили, кто должен первым попасть к врачу. Завязалась драка. Дебоширов вытолкали на улицу, где один из спорщиков нанес оппоненту удар кулаком в челюсть. В ответ второй выхватил травматический пистолет и выстрелил в обидчика.

Как выяснилось, стрелял один из сотрудников городской администрации.

Дело возбуждено по частью 1 статьи 112 УК РФ ( умышленное причинение вреда здоровью). Кто именно из участников инцидента стал фигурантом расследования, пока не уточняется. Но под статью подпадают действия обоих: чиновник попал из пистолета оппоненту в руку и живот, а тот слома ему челюсть.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 05.02.21

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