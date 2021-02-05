Завершено следствие в отношении экс-проректора СевГУ, получившего многомиллионную взятку

В Севастополе завершено следствие в отношении бывшего проректора госуниверситета.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, проректора СевГУ по экономическим вопросам и управлению кампусом Владислава Большенко задержали в конце февраля прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей,

По версии следствия, летом 2019 года между минобрнауки РФ и одной из строительных компаний был заключен контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию библиотеки университета. После того, как на счет подрядчика поступили авансовые платежи по контрактам, проректор потребовал, чтобы директор фирмы передал ему 5,5 млн рублей за нерасторжение контрактов в случае невыполнения работ в установленные сроки и пролонгацию контрактов с последующей передачей ему 5% от суммы всех платежей.

В декабре 2019 года подрядчик передал проректору первую часть суммы – 3,1 млн рублей, а в конце февраля – еще 2,4 млн рублей. Во время получения денег он был задержан сотрудниками ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ УК РФ (получение взятки должностным лицом, сопряженное с вымогательством, в особо крупном размере).

Сейчас следствие по делу закончено, материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Уголовные дела в отношении посредников еще расследуются.

Севастополь, Лиана Макоба

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