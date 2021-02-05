В выходные могут закрыть дорогу на Ай-Петри

В выходные в Ялте могут закрыть дорогу на Ай-Петри.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью и завтра днем на ЮБК ожидаются дождь, мокрый снег. Временами осадки будут очень сильными.

В администрации Ялты принято решение в случае ограничить движения на автодороге Бахчисарай – Ялта в связи с высокой опасностью снежных заносов и схода снежных лавин на участке на 50-55 км.

Дорогу в районе Виноградного закроют для проезда, если начнется снегопад. Пропускать на гору будут только полноприводные автомобилеи повышенной проходимости, оборудованные средствами противоскольжения.

Отметим, что в ближайшие 2 часа осадков на ЮБК не ожидается.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 05.02.21

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