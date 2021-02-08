В Крыму вновь резко снизилась суточная выявляемость COVID-19

В Крыму вновь резко снизилась суточная выявляемость коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если почти всю минувшую неделю показатель колебался от 138 до 155 человек в сутки, то 7 января выявлено всего 125 вновь заболевших.

Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. У 12 человек инфекция протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 33 тысячи 561 инфицированный, что составляет 1,8% от официальной численности населения республики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.02.21

Бездумная украинизация нанесла страшный удар по всеобщей украинизации – киевский пропагандист. / Официальный Киев придумал, как вывести из-под обязательной вакцинации всю Украину. / Растоптал идеалы Майдана – украинский дипломат объявил Зеленского нелегитимным. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»