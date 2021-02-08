В Крыму за неделю выросла летальность коронавируса

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 5 человек. Это минимальный показатель за последние 1,5 месяца, а сначала февраля показатель суточной смертности не опускался ниже 7.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК от ковида умерли 819 человек, с начала февраля – 52. Летальность коронавируса на сегодняшний день составляет 2,44%. Неделю назад этот показатель составлял 2,36%.

Напомним, летальность демонстрирует тяжесть заболевания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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