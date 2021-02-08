МЧС предупредило об опасных погодных условиях в Крыму

Крымчан предупредили об ухудшении погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 февраля на территории в отдельных регионах полуострова ожидаются местами сильный дождь, мокрый снег, порывы ветра 18-23 м/с.

В ведомстве предупреждают: высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Крымчан просят держаться подальше от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и , деревьев, так как возможно их падение. А также от линий электропередач, так как не исключен их обрыв.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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