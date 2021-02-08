Крым обошел Москву по стоимости бензина

Крым и Севастополь оказались внизу списка российских регионов по доступности бензина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлялся на основе расчета, сколько литров бензина марки АИ-92 может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем горючего определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года, пояснили в РИА «Новости», проводившем исследование.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2 тысячи 155 литров топлива в месяц. На втором Москва – 1 тысяча 944 литра, замыкает первую тройку Чукотки – 1 тысяча 707 литров.

Кроме того, еще в тринадцати регионах на среднюю в регионе заработную плату можно приобрести более тысячи литров бензина АИ-92. Крым к ним не относится.

Так, Севастополь оказался на 57 месте: на среднестатистическую зарплату можно купить 679 литров автомобильного топлива. Стоимость бензина АИ-92 в середине января составляла 45,9 рубля за литр. За год цены выросли на 3,7%.

Крым и вовсе занял 67 строчку: цены за год выросли на 3,4% и в середине января составляли 45,8 рубля за литр. В итоге на свою зарплату среднестатистический крымчанин можно только 641 литр.

Отметим, что в Москве стоимость бензина в выбранный период составляла 43,96 рубля за литр, что на 4% меньше, чем в Крыму. При этом средняя зарплата в столице в 2,5 раза выше, чем в Севастополе, и в 3 раза выше, чем в Крыму.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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