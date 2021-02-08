Twitter верифицировал аккаунт МИД РФ в Крыму и угодил в «пособники терроризма» на Украине

Руководство социальной сети Twitter пометило аккаунт представительства МИД РФ в Крыму синей верификационной галочкой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это означает, что социальная сеть, базирующаяся в США, официально признала дипломатическое представительство России на полуострове – то есть, на своей территории.

«Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей», – гласит комментарий Twitter.

На Украине уже успели отреагировать, но пока неофициально. В украинском сегменте соцсети вышел в топовые хэштег #TwitterSupportsTerorrism – «Twitter поддерживает терроризм».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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