Ялта запаслась водой, а Симферополь допивает последнее

Ялта запаслась водой, минимум, на три месяца. Сейчас город снабжается практически без ограничений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зимние осадки наполнили основные водохранилища ЮБК. Так, на сегодняшний день запас воды в Загорненском водохранилище составляет более 3 млн кубометров, в Счатливенском – 4 млн 312 тысяч. Учитывая, что в данный момент город питается исключительно за счет дополнительных источников, воды в водохранилищах хватит, минимум, на четверть года.

А вот с источниками Симферополя ситуация только ухудшается. В Партизанском водохранилище осталось 14% от проектного объема, в Симферопольском – 7%. В Аянском – 26%, «но оно настолько мало, что мы его серьезно не воспринимаем», – отметил сегодня глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Бажанов.

Уже сейчас большая часть воды подается в Симферополь из подземных источников, а ближайшее время гордо планируют полностью перевести на артезианские скважины.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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