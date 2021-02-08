В Крыму завершено следствие по факту сексуального насилия в детском лагере

В Крыму завершено следствие по факту насилия в детском лагере.

Как уже сообщал «Новый День», 47-летний житель города Люберцы Московской области работал воспитателем в оздоровительном центре под Евпаторией. Один из детей пожаловался родителям, что мужчина вымогал у него деньги. Родители обратились к директору лагеря.

Та пригласила воспитателя на разговор, но подчиненный неожиданно сбежал. Мужчину задержали и передали полиции. И тут выяснилось, что речь идет не о вымогательстве, а о сексуальном насилии в отношении 9-летних девочек.

В ходе следствия установлено, что мужчина был судим, но умолчал об этом при устройстве в лагерь, а директор приняла его на работу, хотя он не предоставил полный пакет необходимых документов (включая, справку о судимости или несудимости).

Директору лагеря предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (предоставление услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе следствия та утверждала, что мужчина не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке, поэтому полного пакета документов у него не потребовали.

В ходе следствия установлено, что днем 19 августа 2020 года мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания, экспертиза не нашла у него психических отклонений. Уголовное дело направлено прокурору с целью утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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