Развожаев так и не ответил: в Севастополе уволили учительницу, поднявшую вопрос зарплаты

В Севастополе уволили учительницу, поднявшую вопрос зарплаты педагогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Наталья Ёлгина обратилась к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в соцсетях 23 января и спросила, считает ли он нормальным, что педагогам, работающим с его детьми, платят всего 12 тысяч рублей – пусть и за полставки.

И уже в начале февраля стало известно, что Ёлгину из школы уволили. Разумеется, не за вопрос губернатору. Просто так совпало, что поддерживающие Развожаева СМИ вдруг начали публиковать откровенные фото и подробности жизни девушки, а у руководства школы внезапно появилось к ней множество претензий, хотя до этого ей неоднократно предлагали увеличить нагрузку и даже стать классным руководителем.

Просто у Ёлгиной закончился контракт. По крайней мере, так заявляют в самом учебном заведении (орфография и пунктуация оригинала сохранена):

«Руководство ГБОУ СОШ № 3 им.А.Невского в связи с распространением в СМИ недостоверной информации разъясняет. Учитель иностранного языка СОШ № 3 им.А.Невского Н.О. Ёлгина принята на работу 27.08.2020 на место основного сотрудника, который находился в отпуске по уходу за ребенком. При устройстве на работу Наталья Олеговна преподавала у 2-3-х и 10-11-х классов. Спустя месяц, она обратилась к руководству школы с просьбой снять нагрузку и освободить её от работы с 10-11-ми классами. Руководство школы пошло ей навстречу. Н.О. Ёлгина неоднократно отказывалась от предложений взять дополнительные часы и классное руководство.

Необходимо отметить, что в начале 2021 года имели место факты неоднократного нарушения трудовой дисциплины со стороны Натальи Олеговны. Например, 11 января, после каникул, она не вышла на работу, а 21, 28, 29 января она опоздала на первые уроки (нарушения зафиксированы соответствующими актами).

Контракт с Н.О. Ёлгиной был прекращен в связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком основного работника. Н.О. Ёлгина неоднократно приглашалась к директору Департамента образования и науки города Севастополя для рассмотрения вопроса дальнейшего ее трудоустройства учителем английского языка в другие школы города, но на запланированные встречи Наталья Олеговна приходить отказывалась.

В связи с этим общение с ней вел советник Директора Департамента по мобильному телефону. В телефонных беседах Н.О. Ёлгина с использованием нецензурной лексики сообщила, что она не планирует работать далее в государственных образовательных организациях, в т. ч. в школе № 3 им.А.Невского г. Севастополя и в ближайшее время планирует открыть ИП и заняться репетиторством.

Кроме того, руководство школы сообщает, что информация о том, что Н.О. Ёлгина преподавала у сына губернатора, не соответствует действительности.

Руководство и коллектив СОШ № 3 им.А.Невского считают, что распространение недостоверной информации Н.О. Ёлгиной в социальных сетях, а также публикации ряда СМИ, наносят репутационый ущерб образовательной системе Севастополя. Руководство и коллектив СОШ №3 им.А.Невского оставляют за собой право обратиться в суд для защиты своих чести и достоинства».

Не забыв погрозить журналистам судом, руководство школы почему-то не стало объяснять, зачем так упорно нужно было предлагать дополнительную нагрузку человеку, который не менее упорно отказывался работать. И почему нужно было ждать окончания контракта, если за неполный январь у дамы накопилось так много провинностей.

Интересно было бы узнать и зачем поддерживающие губернатора СМИ три дня муссировали историю Ёлгиной, публикуя ее личные фото и факты биографии, ее переписку с родителями учеников (особо подчеркивая, что она не учила сына губернатора), заодно наезжая на коллег, сообщивших об увольнении учительницы, если у нее всего лишь «закончился контракт».

И, наконец, вопрос губернатору Развожаеву, департаменту образования Севастополя и руководству школы №3: почему, все-таки у учителей такая маленькая зарплата?

Напомним, что ставка школьного учителя подразумевает 18 часов в неделю. Это давно рассчитанный норматив, подразумевающий адекватную нагрузку, позволяющую учителю не подрывать свое здоровье и не выгорать на работе. И, кстати, к каждому из этих 18 часов учителю нужно подготовиться, проверить тетради, подготовить наглядный материал и так далее. В итоге 18 часов выливаются во все 36, а то и больше. Поэтому сложившаяся в российских школах практика заставлять учителей работать на 1,5 – 2 ставки, чтобы обеспечить себе нормальную зарплату, порочна, так как отрицательно сказывается на качестве образования.

Именно об этом и спрашивала Ёлгина. А в ответ всем рассказали, как она не хотела дополнительно работать.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.02.21

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