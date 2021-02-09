Гуляй, кто хочет: Зеленский открыл дорогу 11 тысячам иностранных военных

Украинские власти согласились допустить в 2021 году 8 многонационльных учений со странами НАТО на своей территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», для этого президенту Зеленскому пришлось подписать отдельный временно действующий закон, так как конституцией Украины запрещается постоянное присутствие иностранных войск на территории страны.

Принятый ранее Верховной радой закон называется – «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях».

Общее количество военнослужащих НАТО, которые примут участие в военных манёврах на Украине в наступившем году, составит 11 тысяч человек, украинских – 21 тысячу.

«Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников, в частности: многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений Rapid Trident – 2021 («Репид Трайдент – 2021»), украинско-британских учений Kozak Mace-2021 («Козак Мейс-2021»), украинско-американских учений Sea Breeze-2021 («Си Бриз-2021»), украинско-румынских учений Riverine-2021 («Риверайн-2021»), украинско-британских учений Warrior Watcher-2021 («Вориер Вотчер-2021»), украинско-польских учений «Три Меча-2021 «и Silver Saber-2021 («Сильвер Сэйбер-2021»)», – передаёт «Интерфакс».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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